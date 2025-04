Mostra de arte urbana em Franca celebra cultura hip-hop

O evento, que mistura os cinco elementos da cultura hip-hop - breaking, graffiti, DJ, MC e conhecimento - também se expande para outras manifestações culturais. “Além do hip-hop, o evento agrega outras culturas, como a capoeira e a exposição de veículos antigos e exóticos. Tudo isso vai se complementando nas diferentes ações que organizamos ao longo do ano”, explicou Wesley.

De acordo com Wesley Mendes de Paula, 34, responsável pela produção do evento, a ideia surgiu a partir da união de amigos que compartilham a paixão pelo hip-hop. “Eu e vários amigos do grupo, praticantes do elemento breaking, começamos a nos aprofundar no graffiti. E foi daí que surgiu a primeira edição do mutirão de graffiti, em Franca, um evento que já é considerado uma grande expressão cultural na cidade”, contou.

A programação de 2025 será dividida em três ações. A primeira acontece nos primeiros dias de abril e no primeiro fim de semana do mês, na escola Escola Estadual "Professora Stella da Matta Ambrósio", no Jardim Pulicano, seguida por uma segunda edição prevista para junho - com data ainda a ser definida - e, finalmente, a grande ação, marcada para agosto, que ocorrerá no famoso “meio do muro”, próximo ao colégio Pestalozzi, no Distrito Industrial.

Segundo o organizador, a cada edição, o evento se fortalece e inova. “Neste ano, estamos trazendo como tema a ‘New School Face’, a nova cara da escola. A ideia é mostrar as novas perspectivas que o hip-hop e o graffiti podem ter, trazendo uma visão contemporânea da cultura”, destacou Wesley.

O Mauf, que teve sua origem como uma reunião entre praticantes de breaking e graffiti, agora conta com uma estrutura profissionalizada. “Hoje buscamos meios e recursos para viabilizar o evento. Neste caso específico, fomos contemplados pelo edital estadual do Proac, uma lei de incentivo à cultura que tem sido essencial para a realização das nossas ações. Também já fizemos outras edições com apoio de editais municipais”, afirmou.

Abertura da Mauf