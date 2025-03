PM de Claraval reforça dicas de segurança para produtores de café

Moradores e produtores rurais da comunidade Porteira da Pedra, na zona rural de Claraval (MG), cidade mineira vizinha a Franca, participaram neste domingo, 30, de uma reunião voltada à segurança no campo. Com a presença da Polícia Militar, os produtores rurais, com grande atuação no setor cafeeiro, receberam orientações de segurança.

O encontro, realizado em frente à capela da localidade, contou com a presença do prefeito José Reinaldo Cintra (Avante) e do vereador Honoroalde Carrijo (Avante), que promoveram o diálogo entre os sitiantes e os militares.

Durante o evento, representantes da PM apresentaram o novo sistema de Patrulhamento Rural, que visa reforçar a segurança no município. A iniciativa prevê a intensificação do policiamento na região, além da orientação aos produtores sobre medidas preventivas contra crimes.