GCM fiscaliza transporte escolar e flagra 13 vans irregulares

A Guarda Civil Municipal segue com a fiscalização rigorosa de vans e veículos utilizados para o transporte escolar em Franca. O alvará atualizado é uma exigência para a regularização do serviço, garantindo a segurança dos estudantes transportados.

Segundo o Setor de Transporte Alternativo da Secretaria de Segurança, atualmente, 123 profissionais estão cadastrados para exercer essa atividade no município. Além da conferência de documentação e atestados, é realizada uma vistoria geral para avaliar o estado dos veículos. Até esta semana, 13 condutores estavam com os alvarás vencidos, operando de forma irregular.

Os motoristas que descumprirem as normas podem sofrer penalizações, que variam de advertência e multa até a apreensão do veículo e a suspensão ou cassação do registro.