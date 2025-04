Salão de Belas Artes e Festival Águas de Março abrem inscrições

As inscrições para o 39º Salão de Belas Artes e para o 34º Festival Águas de Março, que acontecem em Franca, estão abertas até este domingo, 6. Ambos os eventos serão realizados no Teatro Municipal “José Cyrino Goulart” e visam valorizar a produção artística local e nacional.

Salão de Belas Artes

O Salão de Belas Artes ocorrerá de 23 a 27 de abril, das 19h às 21h30. A exposição é voltada à categoria de Arte Acadêmica, com tema livre. Artistas interessados devem preencher um formulário online e enviar documentos como RG, CPF, comprovante de residência, além de fotos das obras em formato 15x21. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail cultura@franca.sp.gov.br ou presencialmente na Secretaria de Esporte e Cultura.

A seleção das obras acontecerá nos dias 10 e 11 de abril, com divulgação do resultado prevista para o dia 15. Os artistas selecionados deverão entregar suas obras no dia 17 de abril. Os prêmios incluem R$ 1.500 para o primeiro lugar (Medalha de Ouro), R$ 1.000 para o segundo (Medalha de Prata) e R$ 500 para o terceiro (Medalha de Bronze). Todos os participantes receberão certificados.

Festival Águas de Março