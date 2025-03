Homem espanca cadela a pauladas e a abandona agonizando

Segundo o prefeito de Ipuã, Ronyweron Marcelo Alves Pereira, os moradores do bairro Pampuã, indignados com a cena de sofrimento, denunciaram o caso. O prefeito da cidade, ao receber mensagens pelo WhatsApp sobre a crueldade, acionou o Centro de Controle de Zoonoses, que resgatou Kira.

A brutalidade não parou nas agressões. Depois de espancar a cadela com pauladas, o agressor simplesmente a abandonou em uma rua, ferida, sentindo dores e sem conseguir se mover.

A cadela, uma vira-lata de grande porte, foi encontrada em estado de choque, sangrando muito e com um corte profundo na cabeça.

O tutor da cadela foi identificado por vizinhos. Ele mora de aluguel perto do local do abandono, e a polícia conseguiu localizá-lo após contato com a imobiliária responsável pelo imóvel. Quando chegou ao local de bicicleta, testemunhas relataram que ele aparentava estar embriagado. Sem demonstrar arrependimento, ele confessou o crime, afirmando que agrediu a cadela porque ela havia estragado a porta da casa.

Kira vivia com o agressor havia cerca de três anos. O prefeito, sensibilizado com a situação, decidiu levar a cadela pessoalmente para uma clínica veterinária em Ribeirão Preto, a única da região que estava de plantão no domingo.