Estado desiste de fechar sala de aula na escola 'Sérgio Leça'

De acordo com relatos de um pai de aluno, a Diretoria de Ensino teria comunicado a intenção de fechar a sala, que atualmente conta com apenas 10 estudantes. A notícia gerou indignação entre os alunos, que relatam ter feito grandes esforços para ingressar no modelo de ensino PEI (Programa de Ensino Integral). Muitos deles abriram mão de atividades e compromissos pessoais para se dedicar à rotina acadêmica mais exigente desse formato escolar.

Preocupados com o provável fechamento de uma sala de aula, pais de aluno da Escola Estadual de Período Integral "Sérgio Leça Teixeira", no bairro Aeroporto III, em Franca , procuraram o portal GCN/Sampi para externar seu descontentamento com a medida. Mas, na manhã da última sexta-feira, 28, após o questionamento da equipe de reportagem, a Secretaria Estadual de Educação informou que abortou a ideia.

Além do impacto na continuidade dos estudos dos alunos, a decisão afetaria diretamente um estudante com autismo, que encontrou na turma um ambiente acolhedor. Segundo o relato, o jovem construiu laços importantes com os colegas. A transferência neste momento, em seu último ano escolar, poderia representar uma ruptura prejudicial ao seu desenvolvimento.

"É um absurdo o que pensaram em fazer, nós não temos condições de ir para outra escola, tudo bem que existe uma escola aqui perto, que é o 'Lydia Rocha', mas lá não é PEI. E outra, nosso amigo com autismo custou a enturmar com a gente, tirar isso dele agora é desumano", concluiu um dos alunos da sala.

A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo informou que a movimentação de alunos entre turmas na rede estadual ocorre regularmente a cada bimestre, conforme a Resolução SE 02/2016, que também define o limite de estudantes por classe para assegurar a qualidade do ensino. Caso haja demanda, novas turmas podem ser abertas ao longo do ano para garantir vagas a todos. Entretanto, a Secretaria juntamente com a Diretoria de Ensino de Franca, reavaliaram a situação e não irão fechar a sala de aula.