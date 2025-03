Carro furtado em Franca: dono percebe crime horas depois; VEJA

Um Fiat Uno Mille, de cor cinza e ano de fabricação 1992, foi furtado em frente a uma fábrica em Franca, na última sexta-feira, 28. O crime ocorreu na rua Padre Conrado, por volta das 11h.

De acordo com o boletim de ocorrência, o proprietário do veículo, relatou que estacionou seu carro em frente ao seu estabelecimento pela manhã. Somente à tarde, por volta das 15h, percebeu o desaparecimento do automóvel e prontamente acionou a polícia.

O furto do carro também resultou na subtração do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), o que pode dificultar a recuperação do bem. O Fiat Uno possuía algumas características distintivas, como setas dianteiras fumê, pintura queimada e rodas de ferro pretas.