Traficante de 19 anos que recrutava menores é preso em flagrante

Um traficante foi preso em flagrante na noite desse domingo, 30, enquanto vendia drogas em frente à cadeia do Jardim Guanabara, em Franca. Além disso, ele utilizava menores para comercializar entorpecentes.

Os policiais receberam uma denúncia informando que um homem estava vendendo drogas na praça em frente à cadeia. Ao chegarem ao local indicado, avistaram três indivíduos dentro de uma quadra na praça. Quando perceberam a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram fugir rapidamente, mas foram abordados pelos policiais.

Com um rapaz de 19 anos, os agentes encontraram porções de maconha e R$ 200 em dinheiro. Ao ser questionado, ele admitiu envolvimento com o tráfico e afirmou que armazenava drogas em sua residência. No entanto, manteve sigilo sobre a participação de menores na venda dos entorpecentes.