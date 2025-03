Previsão do tempo para Franca: semana terá sol e temporais

Os francanos devem se preparar para uma semana de tempo instável, com dias de sol, pancadas de chuva e até mesmo temporais, segundo a previsão meteorológica. Confome era esperado e foi noticiado pelo portal GCN/Sampi na última sexta-feira (28), a chuva marcou presença nesses dois últimos dias de março. O acumulado até o dia 27 foi de 64,1 mm, entretanto somente de domingo, 30, até a manhã desta segunda-feira, 31, choveu cerca de 30,2 mm. Mesmo assim, os índices de chuva do mês de março ficam abaixo da média mensal esperada de 207,5 mm.

Confira o resumo da previsão do tempo para os próximos dias:

Segunda-feira (31/3)

O dia todo será nublado, com chuva durante a manhã e a tarde, podendo causar pontos de alagamentos na cidade. A noite será de muitas nuvens, mas com precipitação fraca. As temperaturas variam entre 20°C e 27°C, o volume de chuva previsto é de 6 mm