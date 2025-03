Perdeu a Carteira de Trabalho? Saiba o que fazer

Imagine a seguinte situação: você trabalhou por décadas, contribuiu para a Previdência Social e, quando finalmente chega a hora de se aposentar, descobre que falta tempo de contribuição no sistema do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Você tem certeza de que trabalhou nesses períodos, mas o órgão previdenciário não reconhece. E o pior: você perdeu a sua Carteira de Trabalho. O que fazer agora?

Muitos trabalhadores enfrentam esse problema. A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) é um dos principais documentos para comprovar tempo de serviço. Entretanto, com o passar dos anos, muitas pessoas acabam perdendo esse documento ou ele se deteriora, dificultando a comprovação de vínculos empregatícios antigos. Mesmo com a informatização dos sistemas do INSS, nem todos os dados do passado foram migrados corretamente, tornando a CTPS um documento essencial para aposentadoria. Se você perdeu a sua, saiba que ainda há alternativas para comprovar seus direitos.

A importância da Carteira de Trabalho na aposentadoria

Antes da informatização do INSS, todas as informações sobre contribuições previdenciárias eram armazenadas em papéis, fichas, microfilmes e outros registros físicos. Com o tempo, houve a digitalização de parte desses dados, mas nem tudo foi migrado corretamente. Isso significa que alguns vínculos empregatícios podem não aparecer no sistema do INSS.