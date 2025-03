Marcos Ferreira assume presidência do PSB Franca; Ubiali é vice

Aconteceu neste sábado, 29, a posse da nova diretoria do PSB (Partido Socialista Brasileiro (PSB) Franca. A convenção foi na Câmara Municipal. O advogado Marcos Ferreira é o novo presidente do partido e o ex-deputado federal Dr. Ubiali assumiu a vice-presidência.

Dr. Ubiali comentou sobre a renovação na liderança do PSB, elogiando as qualidades de Marcos Ferreira. "O Marcos é um jovem talentoso e comprometido. Tenho certeza de que será um grande presidente para o PSB e para Franca", afirmou.



Por sua vez, Marcos Ferreira enfatizou a importância de fortalecer a representatividade política da cidade. “Estou muito confiante na realização de um belo, eficiente e eficaz trabalho, principalmente pelo apoio dos amigos e companheiros que fazem parte da chapa comigo. Franca precisa de mais voz e representatividade. O PSB trabalhará com esse objetivo, junto com o vice-presidente (da República) Geraldo Alckmin e o ministro (do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) Márcio França para trazer mais crescimento para nossa cidade”, disse o novo presidente do PSB Franca.

O evento também foi marcado por discussões sobre temas relevantes para o município, como a valorização dos servidores públicos, o aprimoramento da limpeza urbana e a implementação de políticas voltadas para o crescimento econômico local. Além disso, a reunião abordou as perspectivas políticas para as próximas eleições, incluindo os pleitos de 2026 e 2028, reafirmando o compromisso do PSB com o progresso de Franca.