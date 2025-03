Motociclista fica gravemente ferido após colisão com caminhonete

Um motociclista ficou gravemente ferido após ser atingido por uma caminhonete Ford Ranger na noite de sexta-feira, 28, em Franca. O acidente aconteceu por volta das 23h50, na avenida Lisete Coelho Lourenço, próximo à rotatória da avenida Margarida Fornazier Cardoso de Oliveira.

De acordo com o boletim de ocorrência, a caminhonete andava em alta velocidade quando colidiu de frente com a moto. Após a batida, o motorista da caminhonete fugiu do local sem prestar socorro, mas perdeu o controle do veículo e, já na rua Moacir Falaguasta, atingiu um carro que estava estacionado e, em seguida, o muro de uma casa.

Os moradores da região conseguiram conter o motorista até a chegada da Polícia Militar, que constatou sinais de embriaguez. A vítima da moto foi encaminhada à Santa Casa de Franca com duas fraturas expostas na perna esquerda e uma fratura na perna direita, enquanto o motorista da caminhonete foi preso em flagrante.