Alberto Toron na FDF: democracia e os desafios da Justiça

Alberto Zacharias Toron criou uma marca na história do direito brasileiro. Dono de um dos escritórios mais relevantes do país, ele atuou em casos de imensa repercussão, da Lava Jato à defesa de João de Deus. Nesta semana, esteve em Franca para a 53ª Semana Jurídica da FDF (Faculdade de Direito de Franca) e concedeu entrevista ao portal GCN/Sampi, na qual faz reflexões profundas sobre a democracia, a sensação de impunidade no país e o papel do advogado na defesa em casos complexos.

Ao relembrar sua trajetória acadêmica, iniciada em 1977, Toron destacou o contexto de repressão vivido no Brasil sob a ditadura militar. Naquela época, os estudantes lutavam fervorosamente por liberdades democráticas e pela convocação de uma constituinte, que veio a se realizar em 1988. “A ditadura era um regime autoritário que, paradoxalmente, permitiu alguns avanços no direito penal. Os estudantes daquela época tinham um desejo urgente por democracia e justiça social”, afirmou.

Toron ressaltou que a transição para a democracia não garantiu, necessariamente, a ampliação das garantias individuais no âmbito penal. Para ele, mesmo regimes democráticos permitem a coexistência de sistemas penais autoritários. Ele deu como exemplo que, durante a ditadura, ocorreram avanços como o fim da prisão preventiva obrigatória em 1967 e a promulgação da Lei Fleury em 1973, que permitia a réus primários recorrerem em liberdade.