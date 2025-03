Páscoa em Franca: confeiteiras transformam ovos em 13º salário

A Páscoa se aproxima e, com ela, uma oportunidade de renda extra para confeiteiras de Franca, que fazem da data um verdadeiro 13º salário. Com as encomendas em alta, muitas já estão trabalhando dia e noite para atender à crescente demanda por ovos de chocolate artesanais. A data será no dia 20 de abril, mas, a 24 dias de distância, os pedidos já estão sendo feitos antecipadamente. Os ovos personalizados vêm ganhando cada vez mais prestígio nos últimos anos.

Quem também está na correria da Páscoa é Natalina Cristina Santana, de 44 anos, da Confeitaria Pata Da Onça. Confeiteira há três anos, ela considera a Páscoa a época mais esperada do ano – tanto pelo movimento intenso quanto pelo faturamento. “Vou te falar que o 13º salário de toda confeiteira que trabalha com ovos de Páscoa é agora!”, brinca.

Natalina fez cursos gratuitos na Choc Doce e na prefeitura para aprimorar seus conhecimentos na área. “Foram ótimos, porque conseguimos esclarecer dúvidas e ver, na prática, como tudo funciona”, conta. Com a experiência adquirida, passou a vender ovos caseiros recheados e hoje tem uma boa demanda.

Seu cardápio é lançado com um mês de antecedência, com preços variando de R$ 25 a R$ 120, mas Natalina já conhece bem o ritmo da clientela. “Estamos no Brasil, né? Então os pedidos começam a chegar uma semana antes da Páscoa. É bem corrido, porque, mesmo adiantando as cascas e comprando as embalagens antecipadamente, as encomendas não param. No dia da Páscoa, o pessoal ainda procura ovos!”, relata.