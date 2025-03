Obra de escola abandonada há 15 anos será retomada em Restinga

Na ocasião, a questão foi discutida com o presidente da FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação), Fabrício Moreira. Além da deputada, estiveram em São Paulo o prefeito Felipe Talvani (MDB), o vice-prefeito Julimar Rodrigues (PL) e vereadores da cidade.

Após reunião em dezembro de 2024, em São Paulo, liderada pela deputada estadual Delegada Graciela (PL), o processo de construção foi destravado. Nesta quinta-feira, 27, o Governo do Estado de São Paulo publicou a licitação para contratar a empresa responsável pela conclusão das obras.

A obra de uma escola em Restinga , a 10 km de Franca , será retomada após 15 anos de abandono. A construção foi iniciada em 2010, mas foi suspensa dois anos depois por causa da desistência da construtora vencedora da licitação. O prédio inacabado, que já teve um investimento de R$ 1,3 milhão, fica no bairro Alto da Boa Vista.

Ao longo desse período, Graciela cobrava da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo a finalização da construção da unidade escolar. “Reforçamos os pedidos para que o Estado tomasse providências. Temos de abrir, e não fechar, escolas. Felizmente, nossos pedidos foram atendidos”, disse a deputada.

O novo investimento na obra será de R$ 3 milhões, e a abertura das propostas das empresas interessadas está marcada para 12 de maio. “A conclusão do prédio é aguardada com ansiedade pelos moradores da cidade. Conseguimos um avanço muito importante para acabar com esse transtorno”, acrescentou Graciela.

O prefeito Felipe Talvani comemorou a abertura da licitação. “Concluir a escola era um compromisso de campanha, pois sei o quanto os moradores do bairro enfrentavam dificuldades”.