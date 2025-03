Região de Franca tem 10 mil internações por leucemia em 2024

Em 2024, ainda de acordo com a SES-SP, a região de Franca registrou mais de 10 mil internações por leucemia. Foram registrados 58.989 atendimentos e 10.011 internações por leucemia; 16.966 atendimentos e 5.377 internações por neoplasia maligna do colo do útero; e 591.453 atendimentos e 22.766 internações por neoplasia maligna da mama na região.

Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP), somente em janeiro de 2025 foram realizados 14 atendimentos ambulatoriais e quatro internações por neoplasia maligna do colo do útero; 62 atendimentos e três internações por leucemia; e 890 atendimentos e 21 internações por neoplasia maligna da mama nos 22 municípios abrangidos pelo Departamento Regional de Saúde (DRS) de Franca.

Neste mês de março, alguns casos envolvendo câncer em crianças foram assuntos comentados pelos internautas em Franca . Foram dois casos de maior repercussão na cidade: Rebecca, com leucemia mieloide aguda e Léo, com leucemia linfoide aguda . O que não se imagina é que esses dois casos, em 2025, foram somente a ponta do iceberg.

Muito citado nos registros, o câncer de colo de útero é o foco do mês de março, que é popularmente conhecido por Março Lilás, no sentido de promover uma campanha para conscientizar sobre o câncer de colo de útero. A campanha também busca mobilizar as pessoas para que entendam a importância da vacinação contra o Papilomavírus Humano (HPV), do exame preventivo Papanicolau e de hábitos saudáveis que podem salvar vidas, como traz a médica ginecologista Michelle Penna, supervisora do Programa de Residência Médica de Ginecologia do Hospital da Mulher.

“A campanha Março Lilás é um movimento fundamental para conscientizar a população sobre a prevenção do câncer de colo do útero, um dos mais comuns entre as mulheres e também um dos mais evitáveis. O Março Lilás é o mês no qual todos nos mobilizamos para reforçar a importância da vacinação contra o Papilomavírus Humano (HPV), do exame preventivo Papanicolau e de hábitos saudáveis que podem salvar vidas.”

“O câncer de colo do útero é causado, em quase 100% dos casos, pelo HPV, um vírus altamente transmissível. A melhor forma de prevenção é a vacinação contra o HPV, disponível gratuitamente nos postos de saúde para meninas e meninos de 9 a 14 anos. Além disso, mulheres de 25 a 64 anos devem realizar o exame de Papanicolau regularmente, pois ele detecta lesões antes que evoluam para o câncer”, ressalta Michelle.