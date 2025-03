Parque Universitário vive abandono e acúmulo de lixo

Os moradores do Parque Universitário, em Franca, denunciaram, na semana passada, a situação que vem ocorrendo nas ruas do bairro em relação a descarte indevido de lixo, móveis, além de terrenos com mato alto e acúmulo de descartes e bichos peçonhentos. A situação, segundo os populares, estaria chegando a um nível preocupante, dando um aspecto de abandono ao local.

Moradores dizem que a situação do bairro tem causado insegurança, risco à integridade física, além do mau cheiro que o lixo acumulado deixa.

"A rua Doutor Altino Arantes, no Parque Universitário, está enfrentando uma situação preocupante. O excesso de lixo espalhado, casas abandonadas repletas de entulho e o mato alto estão trazendo inúmeros transtornos para estudantes e moradores da região. Além do aspecto de abandono, essa situação tem causado um aumento alarmante de bichos peçonhentos, colocando em risco a saúde e a segurança de todos que transitam por ali diariamente", diz nota enviada pelos moradores à Redação do GCN/Sampi.