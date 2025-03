História de amor e superação: Lorena venceu o câncer e hoje é mãe

Quando seu cabelo começava a crescer, mais uma vez precisou enfrentar tudo novamente. Mas, dessa vez, ela estava preparada. Seu irmão, Gabriel Rezende, passou a máquina e ela abraçou sua nova realidade. “Dessa vez eu aceitei e assumi minha careca”, diz com firmeza.

Com o tempo, a quimioterapia abriu caminho para a radioterapia, um tratamento ainda mais invasivo, com doses intensas de radiação. Os dias eram resumidos em fraqueza e exaustão. Mas havia uma luz no fim do túnel. Depois de três anos de luta, finalmente, a segunda cirurgia foi marcada. O que parecia impossível aconteceu: as sessões de radioterapia secaram a artéria e o tumor pôde ser removido completamente.

A notícia que a família tanto esperava chegou. "Conseguimos retirar tudo", disseram os médicos. O alívio, a emoção e a gratidão tomaram conta de todos. Ajoelhados no chão, com os braços erguidos, Lorena e seus pais choravam de felicidade. "Sempre acreditamos, mas viver o milagre é algo indescritível", diz Laudemira.