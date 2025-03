Avião agrícola cai entre Guaíra e Miguelópolis; piloto morre

Segundo a Defesa Civil de São Paulo, equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas ao local, mas o polito já estava sem vida. As equipes receberam o chamado por volta de 7h.

Equipes do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foram acionadas para comparacer ao local e apurar as causas do acidente.

Nas redes sociais, Josias Pereria afirmava ser morador de Goiânia (GO).