Empresário é preso com pistola e 10 munições em Franca

Um empresário de 27 anos foi preso em flagrante na noite dessa quinta-feira, 27, após policiais encontrarem uma arma de fogo não registrada dentro de sua caminhonete Amarok. A abordagem ocorreu no bairro City Petrópolis, em Franca, durante um patrulhamento de rotina.

Segundo o boletim de ocorrência, os agentes realizavam rondas na região devido à alta incidência de roubos e furtos de caminhonetes na cidade. Ao avistarem o veículo, decidiram abordá-lo. O condutor atendeu ao sinal de parada e, durante a vistoria no interior do carro, os policiais localizaram uma pistola Taurus carregada com dez munições, escondida atrás do banco do passageiro.

Questionado, o empresário alegou que havia esquecido a arma dentro do veículo e que normalmente a deixava em sua residência. No entanto, ele não possuía porte de arma, o que resultou em sua prisão em flagrante.