Vereadores 'ganham' aumento, novo assessor e cartão-alimentação

O destino – e os próprios vereadores – fizeram com que os rendimentos do atual mandato (2025-2028) da Câmara Municipal de Franca fossem mais “generosos” que os da legislatura passada (2021-2024). Foram aprovados 80% de aumento salarial, aumento no número de assessores e a criação de vale-alimentação. Azar para os parlamentares que não se reelegeram e sorte para os reeleitos e os novatos.

Os “mimos” começaram em 5 de dezembro de 2022, quando a Câmara aprovou, por 13 votos a 1, um aumento de 80% nos salários dos vereadores. Esse aumento, no entanto, entrou em vigor apenas para a atual vereança. O único voto contrário foi de Marcelo Tidy (MDB). Com isso, os salários dos parlamentares passaram de R$ 6.162 para R$ 10.935, enquanto o do presidente da Câmara subiu de R$ 7.243 para R$ 12.875.

Pela natureza da profissão, o salário do vereador é chamado de subsídio. Na prática, ele recebe apenas o valor mensal, sem direito a benefícios como férias ou acerto ao final do tempo trabalhado.