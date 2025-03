Novo radar começa a funcionar entre Ribeirão Preto e Franca

A instalação do radar foi homologada e aprovada pelo DER-SP (Departamento de Estradas e Rodagem) e aferida pelo Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo). A medida segue uma determinação prevista no contrato de concessão e foi autorizada pelo DER-SP, que também é responsável pela gestão dos dados e multas.

O equipamento está instalado na saída de Ribeirão Preto, e as velocidades máximas permitidas são 90 km/h para veículos pesados e 110 km/h para veículos leves.

Um novo radar fixo entrou em operação nesta quinta-feira, 27, na rodovia Cândido Portinari (SP-334), no km 319. O dispositivo está instalado no sentido Ribeirão Preto - Franca , e busca reforçar a segurança viária e combater o excesso de velocidade, uma das principais causas de acidentes na rodovia.

A decisão para o início da operação foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 20 de março. A concessionária responsável pela rodovia destaca que a instalação dos radares é perto de uma estratégia para aumentar a segurança no trânsito, além de ser uma ação preventiva contra acidentes.

“É fundamental que os motoristas respeitem os limites de velocidade, uma vez que existem estudos técnicos que embasam essa decisão. As rodovias também estão devidamente sinalizadas para indicar a presença de fiscalização eletrônica”, afirmou a gerente de operações da concessionária, Ana Caetano.

Além da instalação de radares, a concessionária realiza constantes estudos sobre acidentes nas rodovias sob sua gestão, mapeando os pontos mais críticos e ajustando a fiscalização eletrônica de acorde com a média de velocidade registrada antes da implantação dos equipamentos. O trecho com radar está sinalizado com placas que indicam os limites de velocidade, tanto para veículos leves quanto pesados.