Confira a previsão do tempo para este fim de semana em Franca

Sol e chuva continuam se alternando no céu de Franca neste fim de semana. Segundo a previsão da Climatempo, as temperaturas seguirão estáveis, com mínimas em torno de 19°C e máximas chegando a 29°C. A umidade relativa do ar deve se manter elevada, especialmente no domingo, 30, e na segunda-feira, 31, quando há maior probabilidade de chuva.

Apesar disso, o volume de precipitação acumulado em março está muito abaixo da média histórica, com apenas 64,1 mm registrados até o dia 27, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Esse volume representa apenas 30,9% do esperado para o mês.

Previsão do tempo para o fim de semana

Sexta-feira (28/3) – O dia será de sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva passageira. À noite, o céu ficará mais nublado, mas sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 19°C e 29°C.

Sábado (29/3) – O tempo se mantém semelhante ao da sexta-feira, com sol e algumas nuvens, além de chance de chuva. Para esse sábado estão previstos 6,5 mm de chuva. À noite, o céu continuará nublado, mas sem precipitações. As temperaturas seguem estáveis, entre 19°C e 29°C.

Domingo (30/3) – O sol aparece durante o dia, mas com muitas nuvens e períodos de céu nublado. A previsão indica 69% de chance de chuva, especialmente no período da noite. A mínima será de 19°C e a máxima de 29°C.

Segunda-feira (31/3) – O tempo continuará instável, com sol e muitas nuvens. Há 74% de chance de pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima sobe para 20°C, enquanto a máxima cai para 27°C.

Chuva abaixo da média em março

Embora março seja um mês tradicionalmente chuvoso em Franca, os índices pluviométricos deste ano estão muito abaixo da média histórica. O acumulado até o dia 27 foi de 64,1 mm, o que representa apenas 30,9% da média mensal esperada de 207,5 mm.