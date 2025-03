Pavilhão 9 de Franca celebra 31° título paulista do Corinthians

A noite desta quinta-feira, 27, e madrugada de sexta-feira, 28, foi de festa para os torcedores do Corinthians em Franca. Após a conquista do título do Campeonato Paulista de 2025, a sede da torcida organizada Pavilhão Nove, localizada no bairro City Petrópolis, foi palco de uma grande celebração.

Desde as primeiras horas da tarde, corinthianos começaram a se reunir no local para acompanhar a final do estadual em um telão montado especialmente para a ocasião. A ansiedade tomou conta dos torcedores a cada lance da partida, mas, ao apito final, explodiu em uma mistura de alegria, emoção e alívio.

Fogos de artifício iluminaram o céu de Franca, e os cânticos da Fiel ecoaram pelo bairro. A comemoração deve se estender madrugada adentro, com batuques, bandeiras tremulando e abraços entre os torcedores, celebrando mais uma conquista do Timão.