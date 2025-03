Ciclista de 80 anos morre ao atravessar rodovia da região

Um ciclista de 80 anos morreu na manhã desta quinta-feira, 27, após ser atingido por uma Kombi na rodovia Altino Arantes (SP-351), em Batatais.

O acidente aconteceu no momento em que o idoso tentava atravessar a via, no sentido Batatais a Altinópolis. Com o impacto, ele foi arremessado e morreu na hora.

Na Kombi, um adulto e uma criança sofreram ferimentos leves e foram socorridos. O tráfego precisou ser parcialmente interditado, com uma faixa bloqueada para o trabalho da perícia.

As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades. O corpo do idoso foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) e deverá ser liberado nas próximas horas para velório e sepultamento.