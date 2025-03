Mortes em rodovias de Franca e Ribeirão caem em 2024, diz Arteris

A Arteris ViaPaulista registrou queda no número de motociclistas mortos no perímetro urbano das regiões de Franca e Ribeirão Preto em 2024, em comparação com 2023. Segundo levantamento da concessionária, responsável pela administração das rodovias próximas, foram contabilizadas sete mortes em 2023, contra três no ano passado.

De três mortes registradas em 2024, duas ocorreram em Franca e uma em Ribeirão Preto. Em 2023, foram três em Franca e quatro em Ribeirão Preto.

A estimativa, divulgada nesta quinta-feira, 27, considerou os perímetros urbanos de Franca: rodovia Engenheiro Ronan Rocha (SP-345) e rodovia Cândido Portinari (SP-334). Em Ribeirão Preto, a partir das rodovias Anhanguera (SP-330), José Fregonezi (SP-328) e da avenida Presidente Castelo Branco (SP-307/330).