Palestra aborda a luta das mulheres: 'pensarmos em estratégias'

A advogada, professora e ex-presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de São Paulo, Patrícia Vanzolini, palestrou sobre o mês da mulher na noite desta quarta-feira, 26, para colaboradores e convidados do MVB Advogados. O evento ocorreu no auditório do Comfort Hotel, em Franca, e reuniu pelo menos 100 pessoas, em sua maioria mulheres, que prestigiaram uma noite de aprendizado e reflexão.

Patrícia contou um pouco da história da mulher na sociedade, inclusive sobre como seus direitos foram conquistados, como era vista antigamente e como evoluiu ao longo do tempo.

“Durante um longo período na história da humanidade, os direitos das mulheres foram, intencionalmente, negados. Houve um grande esforço para nos deixar de fora, para nos manter apartadas de qualquer direito. Devemos ser muito maravilhosas mesmo, para que tenha sido feito um esforço tão grande para que não tivéssemos espaço”, afirmou a palestrante.