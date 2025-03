Preços de locação no litoral caem para o feriadão de Páscoa

No Litoral Norte, as diárias de casas estão até 57% mais baratas, o que representa uma excelente oportunidade para quem viaja em grupo. Por outro lado, apartamentos de 2, 3 e 4 dormitórios tiveram aumentos de até 81%.

Entretanto, os preços dos apartamentos aumentaram em algumas regiões, impactando o orçamento de quem busca esse tipo de acomodação. É importante, portanto, planejar a viagem com antecedência, considerando as variações de preços.

O feriado prolongado de Páscoa e Tiradentes de 2025 deve atrair muitos turistas ao litoral paulista. Para os moradores de Franca e região que planejam viajar, a boa notícia é que, segundo o Creci-SP (Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo), os preços de locação de imóveis estão mais acessíveis em várias áreas do litoral, especialmente para casas.

Na Baixada Santista, a maioria dos preços caiu, especialmente para apartamentos de 1 e 3 dormitórios, e para casas de 3 dormitórios. No entanto, as casas de 4 dormitórios aumentaram de R$ 1.750 para R$ 2.250 por dia.

No Litoral Sul, as quedas mais significativas ocorreram nos apartamentos de 1 dormitório, enquanto as casas de 2 dormitórios tiveram aumentos expressivos, superando 200%.

O presidente do Creci-SP, Augusto Viana, destaca que os preços devem seguir essa tendência de variação em outros feriados prolongados deste ano. “Nós tivemos dois fenômenos nesta pesquisa. O primeiro foi a queda de inúmeros preços, que chegaram a cair bastante, com uma redução de até 80% no valor em comparação ao mesmo período do ano passado. O segundo fenômeno foi o aumento no preço de alguns tipos de imóveis”, disse.