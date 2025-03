Operação da Dise prende dois homens por tráfico em Franca

A operação cumpriu mandados de busca e apreensão, resultando na localização de um grande carregamento de drogas, além de materiais relacionados ao tráfico. Entre os itens apreendidos estavam R$ 3.389,00 em dinheiro, quatro celulares, papéis com anotações da contabilidade do tráfico, três balanças de precisão, fita adesiva, uma faca e um veículo VW Polo, ano 2020.

Entre os envolvidos está um homem de 43 anos, já conhecido da polícia e preso pela Dise em 2014 com 20 tijolos de cocaína. Ele foi autuado em flagrante, junto com o sobrinho, de 37 anos, enquanto sua esposa, de 28 anos, será investigada para apuração de seu envolvimento no esquema.

Os dois homens foram presos e encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça. As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos na organização criminosa.