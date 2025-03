Nova sede única dos cartórios eleitorais é inaugurada em Franca

A nova sede dos cartórios eleitorais de Franca foi inaugurada nesta quinta-feira, 27, pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo). O espaço reúne as três zonas eleitorais: 46ª, 240ª e 291ª.

A cerimônia contou com a presença do presidente do TRE-SP, desembargador Silmar Fernandes, do vice-presidente Encinas Manfré, da juíza assessora da presidência, Fernanda Colombini, e dos juízes eleitorais Luciano Franchi Lemes, da 46ª; José Rodrigues Arimaté, da 240ª; e Humberto Rocha, da 291ª. Também marcaram presença o prefeito de Franca, Alexandre Ferreira (MDB), prefeitos da região e outras autoridades representantes de instituições ligadas à área.

Silmar Fernandes destacou a importância da nova estrutura. “O objetivo é atender o eleitorado de uma forma melhor. São 250 mil eleitores que merecem toda nossa atenção e respeito. Os eleitores são a base da democracia. Então, se ele vai a um local que é mal atendido ou uma estrutura deficitária, ele fica com uma má impressão. Aqui reunimos todos os cartórios, onde o eleitor poderá ser bem atendido naquilo que ele precisar”.