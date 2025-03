Homem tem carro arrombado e mochila furtada no Centro de Franca

Um homem teve a mochila furtada de dentro do carro na noite da última terça-feira, 25, na Rua Tiradentes, próximo ao Centro Espírita Vicente de Paulo, no Centro de Franca .

O homem busca recuperar os itens e está oferecendo recompensa a quem tiver informações sobre o paradeiro da mochila e do notebook. Qualquer informação pode ser repassada pelo telefone (35) 99809-5772.

A polícia segue analisando as imagens das câmeras de segurança para identificar o ladrão. Além do prejuízo do furto da mochila, a vítima também precisará arrumar o vidro do carro.