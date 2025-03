VÍDEO: Homem joga esterco de vaca e areia na porta de comércio

Um homem foi flagrado na noite desta quarta-feira, 26, despejando um saco com esterco de vaca e areia na porta de um comércio na zona sul de Franca. A fato foi na avenida Emílio Paludetto, no bairro Vila Hípica.

O empresário Robert Carrijo Bahia, de 48 anos, tem um autocenter instalado no local onde o episódio ocorreu e relata que situações semelhantes já aconteceram.

“Pessoas descartam material lá na porta. Tem gente que joga saco de lixo perto do poste, do lado tem um supermercado, e do outro lado fica a minha loja. Agora, vai abrir uma farmácia lá. O povo coloca móveis, sacos de lixo, isso acontece direto. Como ali fica um pouco escuro, é frequente”, diz Robert.