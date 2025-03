Prefeitura de Franca sorteia prêmio para quem pagou IPTU à vista

A Prefeitura de Franca realizará neste sábado, 29, o primeiro sorteio do programa IPTU em Dia de 2025. A iniciativa busca incentivar os contribuintes a manterem seus pagamentos em dia, oferecendo um prêmio bruto de R$ 83.450 para quem quitou ou quitar o imposto à vista até esta sexta-feira, 28.

O sorteio será baseado na extração da Loteria Federal, com o número vencedor formado pela combinação das últimas centenas do primeiro e segundo prêmios. Os números de participação estão impressos nos carnês físicos e digitais do IPTU, distribuídos no início do ano. Para concorrer, os proprietários de imóveis não podem ter nenhuma dívida com a Prefeitura.

As pessoas que desejam quitar o IPTU até o dia 28 e concorrer ao primeiro prêmio do ano podem emitir a segunda via do carnê pelo site da Prefeitura, clicando aqui. Basta informar o número de cadastro ou o número de controle do imóvel, constantes em boletos do IPTU de anos anteriores.