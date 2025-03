Karatê de Franca conquista 20 medalhas no Campeonato Paulista

A equipe de karatê de Franca brilhou na 1ª Etapa do Campeonato Paulista, realizada no último sábado, 23, em São José do Rio Preto. Os atletas garantiram um total de 20 medalhas e 16 vagas para a grande final da competição.

O torneio, organizado pela FPK (Federação Paulista de Karatê), reuniu mais de 1.200 competidores de todo o Estado. Treinados pelo sensei André Nunes, os atletas francanos demonstraram desempenho sólido em diversas categorias, conquistando medalhas de ouro, prata e bronze.

"Foi uma das etapas mais difíceis do circuito, com a presença de lutadores da seleção brasileira. Mesmo assim, nossos atletas se destacaram e garantiram bons resultados", destacou o técnico.