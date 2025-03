Adolescente envolvido em roubo é internado na Fundação Casa

A Justiça determinou a internação provisória de um adolescente de 17 anos, nesta quarta-feira, 26, envolvido no assalto a um casal de comerciantes em Patrocínio Paulista. O crime ocorreu na noite de 6 de março, quando três criminosos abordaram as vítimas no momento em que fechavam um bar na rua Álvaro Morgan de Aguiar, no Centro da cidade.

Os assaltantes levaram uma caminhonete L200, posteriormente recuperada, além de celulares, dinheiro e ferramentas. Enquanto os dois adultos envolvidos no crime já estavam presos preventivamente, o menor teve um procedimento instaurado em apartado para apuração de ato infracional. O Ministério Público se manifestou a favor da internação do adolescente, e a decisão foi acatada pelo Judiciário.

Na tarde desta quarta-feira, 26, agentes do setor de investigações da Delegacia de Polícia de Patrocínio Paulista cumpriram o mandado de internação provisória, encaminhando o menor ao CAIP Franca, unidade que atende adolescentes em conflito com a lei.