Uma noite de fé em Franca é transformada em prejuízo e indignação

Uma mulher, que preferiu não se identificar, teve seu carro vandalizado enquanto participava de uma celebração no Cenáculo, no bairro Vila Tótoli, zona leste de Franca, nesta terça-feira, 24. O que era para ser um momento de espiritualidade e paz acabou virando um cenário de crime e frustração. Ela teve o vidro de seu carro estourado e pertences furtados.

Ela estacionou seu veículo por volta das 20h para assistir à celebração religiosa, e ao retornar encontrou o vidro de seu carro estava estourado. E não foi só ela. Outros quatro veículos foram alvos da mesma ação criminosa, todos arrombados e com pertences levados.

Uns rezam, outros furtam

Naquela noite de terça-feira, 25, a avenida Dom Pedro estava, como de costume, tomada por fiéis. Mas, enquanto rezavam e buscavam paz, criminosos agiam do lado de fora. Do interior dos veículos, foram levados celulares, carteiras com documentos e cartões, além de um notebook. “O prejuízo foi grande, sem contar o gasto com o conserto do vidro. Isso tem acontecido com frequência, algo precisa ser feito!”, desabafou a vítima, indignada.