Franca Basquete vence a Unifacisa na Paraíba pelo NBB

O time paraibano abriu quatro pontos no começo do jogo, mas a equipe paulista passou à frente para vencer o primeiro período por 21 a 11.

O Franca segue na quarta colocação da competição, com 18 vitórias e 9 derrotas.

O Sesi Franca Basquete venceu a Unifacisa por 83 a 71, na noite desta quarta-feira, 26, em Campina Grande (PB), pelo segundo turno da fase classificatória do NBB (Novo Basquete Brasil) 2024/2025.

O segundo quarto foi equilibrado, com o time da casa levando a melhor, vencendo por 15 a 22, mas os francanos terminaram o primeiro tempo na frente: 33 a 26.

O Franca voltou melhor do intervalo ao ganhar o terceiro quarto por 28 a 12, totalizando 61 a 38. Com a vitória pavimentada, o Franca procurou administrar o final do jogo. O último período ficou 33 a 22 para os donos da casa.

Delph foi o cestinha da partida, com 28 pontos para a Unifacisa. O maior pontuador do Franca foi Wesley, com 16 pontos.