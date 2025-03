Jovem fica ferido em batida entre carro e moto no Jd. Aeroporto

Um motociclista de 19 anos ficou ferido após a moto que pilotava ser atingida por um carro na noite desta quarta-feira, 26, no cruzamento do pontilhão do Jardim Aeroporto, na região Sul de Franca.

De acordo com o motorista do carro, ele acessou a avenida Magistrado Renato Sales de Abreu pela rodovia Ronan Rocha e, no cruzamento semaforizado, avançou no momento em que o sinal mudou de amarelo para vermelho.

Nesse instante, o semáforo ficou verde para o motociclista, que seguia pela avenida Carlos Roberto Haddad. Ao avançar, ele foi atingido pelo carro.