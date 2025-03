Idoso corta rabo de cão com foice por ter mordido banco do carro

O homem ficou furioso porque o animal mordeu o estofado do seu carro. Pegou a foice e, sem piedade, decepou o rabo do cachorro, deixando-o sangrando, sem amparo, e com um profundo corte na perna.

Um idoso de 71 anos está sendo procurado por maus-tratos após cortar o rabo do próprio cachorro com uma foice como punição. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira, 26, em Cristais Paulista .

A denúncia levou a Polícia Civil a solicitar um mandado de busca e apreensão para o imóvel. Durante a operação, agentes da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca, do GOE (Grupo de Operações Especiais) e o cão Zouk encontraram a foice usada no crime, duas espingardas, facões e diversas munições, escondidas tanto no quarto do idoso quanto no de seu filho, de 46 anos.

O idoso não estava em casa quando a polícia chegou. Ele havia saído para caminhar. No local, seu filho assumiu a posse de parte das munições e foi preso em flagrante. Já o idoso será indiciado por maus-tratos qualificado e posse irregular de munição.

O cachorro estava com o ferimento exposto e sem cuidados.