Estudantes de enfermagem fazem mobilização para doação de sangue

Uma turma de enfermagem de uma escola de ensino técnico de Franca realizou, na última quarta-feira, 26, uma mobilização, em parceria com o Hemocentro de Franca, em prol de efetuar uma doação de sangue em massa. Foram pelo menos sete litros de sangue doados.

O projeto, promovido pela enfermeira e docente Jessica Jane Montanari, de 31 anos, leva o nome “Vida em Cores: Pintando Esperança Através da Doação de Sangue”. A motivação para a criação da proposta partiu de uma reportagem realizada pelo portal GCN/Sampi, que registrava o aumento das doações de sangue no Hemocentro de Franca. No entanto, apesar do aumento, as doações não atingiram a quantidade necessária de 1.250 bolsas mensais. Partindo disso, os estudantes, junto à professora responsável pela organização, se mobilizaram e foram ao Hemocentro realizar as doações.

“Pensando na constante solicitação por doações de sangue, montei esse projeto após falar com a Elaine Gimenes, uma das responsáveis do Hemocentro. De imediato foi aprovado pela coordenação da escola, necessitando apenas da montagem dos grupos de alunos”, contou Jessica.