Franca e mais 10 cidades recebem Prêmio Excelência Educacional

Franca e mais 10 cidades da região foram premiadas com o Prêmio Excelência Educacional pelos resultados obtidos no Saresp. As cidades premiadas foram Aramina, Franca, Guará, Igarapava, Ipuã, Ituverava, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Patrocínio Paulista e São Joaquim da Barra. Essas cidades se destacaram entre os 442 municípios premiados nesta edição. As cidades da região dividirão o valor de R$ 1.117.900.

O Prêmio Excelência Educacional é baseado no IEE (Índice de Excelência Educacional), que considera os resultados do Saresp e leva em conta a evolução das notas das escolas, a complexidade das unidades de ensino, o tamanho das escolas, a vulnerabilidade social e a integração com o ensino em tempo integral ou parcial.

Além disso, o prêmio para os 100 municípios destaque na alfabetização levou em consideração os melhores índices de fluência leitora, uma métrica essencial para avaliar o desenvolvimento da alfabetização nas crianças.