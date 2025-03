Esgoto a céu aberto causa preocupação na zona leste de Franca

Um vazamento na rede de esgoto que compreende os bairros Jardim do Éden e Santa Mônica, na zona Leste de Franca, vem causando preocupação e incômodo nos moradores e pessoas que transitam próximos à área afetada.

A tubulação com problema recorrente fica localizada no final da avenida Presidente Vargas, no começo da rodovia Tancredo Neves. O esgoto que transporta de um bueiro, escorre pela lateral da pista, junto ao meio fio, por aproximadamente 1 km, deixando um rastro de sujeira e provocando mau cheiro. O vazamento fica próximo a uma escola infantil e o trecho é bastante usado para caminhadas.

O morador do bairro Santa Mônica, Pedro Júnior, disse nessa quarta-feira, 26, que os moradores estão reclamando da situação nos grupos de WhatsApp. “Esse bueiro já está há uma semana escorrendo e com um mau cheiro insuportável. Com a chuva, aumenta ainda mais esse volume de sujeira. O pessoal do bairro está reclamando nos grupos de WhatsApp”, disse.