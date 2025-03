Promotoria apura regularização de bairro e possível despejo

Segundo o promotor, os trabalhadores se instalaram no local ao longo do tempo e nunca foram avisados sobre a retomada dos imóveis por parte da empresa. As residências passaram de pais para filhos e, hoje, a região conta com aproximadamente 350 casas e uma verdadeira estrutura de bairro.

O inquérito solicita informações à Eletrobras e ao município de Pedregulho a respeito de eventual processo de regularização fundiária na região. Antunes quer saber também se existe, de fato, contrato com empresa intermediária e se o Poder Público já mapeou eventuais áreas para Regularização Fundiária Urbana no território.

O prazo dado para o envio das respostas é de 20 dias.