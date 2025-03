Após ser fechada, motorista perde controle e bate em poste

Uma mulher que trafegava pela avenida Wilian Azzuz, no bairro Miramontes, zona norte de Franca, sofreu um grave acidente após ter a frente do seu veículo fechada por outro carro na manhã desta quarta-feira, 26. Para evitar a colisão, ela tentou desviar bruscamente, perdeu o controle da direção e bateu violentamente contra um poste de energia.

Testemunhas relataram que a motorista, que conduzia um Fiat Siena no sentido do pronto-socorro, foi surpreendida por outro veículo que seguia na mesma direção. O susto fez com que ela realizasse uma manobra brusca, resultando na perda de controle do carro, foi sentido à calçada e colidiu com o poste de concreto.

“O outro carro seguiu como se nada tivesse acontecido, acho que o motorista nem percebeu o acidente”, relatou Pedro Batista, aposentado de 73 anos, que caminhava pela avenida no momento do ocorrido.