Sesi Franca enfrenta Unifacisa pelo NBB nesta quarta-feira

A Unifacisa precisa da vitória para entrar no G8. A agremiação paraibana está na 9ª posição, com 14 vitórias e 14 derrotas.

A equipe de Franca, comandada por Helinho Garcia, vem de uma série de vitórias, aparecendo na 4ª colocação, com 17 vitórias e 9 derrotas. “Cada jogo temos que seguir o planejamento para que a gente possa buscar o objetivo que temos lá na frente”, disse Helinho.

Após o recesso para a disputa do Jogo das Estrelas, o Sesi Franca volta suas atenções para o NBB (Novo Basquete Brasil) 2024/25. A equipe francana enfrenta a Unifacisa, nesta quarta-feira, 26, às 19h30, em Campina Grande, na Paraíba, pelo segundo turno da competição brasileira.

Após a partida desta noite, o Sesi Franca permanece no Nordeste do país, para enfrentar o Fortaleza, nesta sexta-feira, 28, no Ceará.