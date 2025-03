PM flagra homem quebrando vidro de carro e evita furto

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar enquanto tentava furtar um veículo no bairro Santo Agostinho, em Franca. O criminoso foi surpreendido no momento em que tentava quebrar o vidro de um carro para acessar o interior, na noite dessa terça-feira, 25.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais patrulhavam a avenida Distrito Federal quando ouviram o som de vidro se estilhaçando. Ao se aproximarem, avistaram um indivíduo iluminando o interior de um Corsa Classic com a lanterna do celular. Percebendo a presença da viatura, o suspeito tentou sair discretamente do local, mas foi abordado pelos agentes.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao inspecionarem o veículo, os policiais constataram que o vidro do lado esquerdo estava quebrado e, no banco do carro, havia uma bolsa feminina. Diante da situação evidente de tentativa de furto, o homem recebeu voz de prisão em flagrante.