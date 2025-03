Franca recebe a 21ª Jornada Caminhar com palestras e debates

Franca será palco da 21ª Jornada Caminhar, evento que destaca a importância do esporte no desenvolvimento de pessoas com deficiência. A programação acontecerá no auditório Professora Edna Maria Campanhol, no Uni-Facef, e contará com palestras e rodas de conversa com grandes nomes do esporte e especialistas da área. O evento está agendados para os dias 7 e 8 de abril.

Destaques da programação

No dia 7 de abril, às 19h, será promovida uma roda de conversa com importantes personalidades do basquete:

• Adriano Modesto, gestor empresarial e ex-atleta do basquete sobre rodas, que compartilhará sua trajetória de superação após se tornar paraplégico há 20 anos.

• Fausto, ex-jogador da seleção brasileira de basquete por 12 anos, escritor e fundador do Instituto Fausto Giannechini Esporte e Educação.

• Chuí (Marco Aurélio), ícone do basquete brasileiro, recordista em número de pontos e jogos pelo time de Franca, além de passagens pela Seleção Paulista e Seleção Brasileira.

• Rodrigo Salomão, psicólogo do Sesi Franca Basquete e coordenador do Instituto Anderson Varejão.

Já no dia 8 de abril, também às 19h, a jornada contará com a presença de Rogério Barbosa, o Rogerinho, fisioterapeuta especialista em Neuromecânica do movimento, que há 28 anos atua na reabilitação esportiva, principalmente no basquete em cadeiras de rodas. Além dele, André Cortez, engenheiro civil e atleta do basquete sobre rodas, vice-campeão paulista em 2023 e campeão paulista em 2024, compartilhará suas experiências na modalidade.