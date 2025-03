Unimed Franca intensifica campanha contra câncer de intestino

Para reforçar a conscientização, a Unimed Franca lançará uma edição especial do projeto Unimed Orienta – Março Azul. A série de conteúdos educativos será disponibilizada nos canais digitais da cooperativa e contará com a participação da médica Andreza Brito, especialista em Cirurgia Geral, Gastroenterologia e Proctologia. Os materiais abordarão sinais de alerta, importância da prevenção e fatores de risco do câncer colorretal.

Facilidade no diagnóstico pode salvar vidas

De acordo com o médico Marco Aurélio Dainezi, diretor de Mercado da Unimed Franca e especialista em Cirurgia Geral, Gastroenterologia e Proctologia, o diagnóstico precoce é fundamental para aumentar as chances de sucesso no tratamento.

“O câncer de intestino pode ser tratado com êxito quando identificado no início. Ao oferecer o exame gratuitamente, buscamos eliminar barreiras de acesso e incentivar uma cultura de prevenção entre nossos beneficiários”, destaca o médico.