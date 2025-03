Professores de Sesi e Senai decidem nesta 5ª se entram em greve

Os professores do Sesi (Serviço Social da Indústria) e Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) devem entrar em greve no próximo dia 31 em todo o Estado de São Paulo, incluindo Franca. A motivação seria a falta de avanço nas negociações com a instituição, que ofertou somente 0,33% de aumento real nos salários dos profissionais, valor considerado insuficiente pelos funcionários, que buscam ser valorizados profissional e financeiramente.

Nesta quinta-feira, 27, uma assembleia geral unificada será realizada a partir das 19h30, para decidir se a greve será deflagrada. No sábado último, 22, a categoria entrou em estado de greve. A proposta de paralisação foi analisada por meio de votação de todos os presentes e teve uma aceitação de 83%. Outros 9% votaram contra e 8% optaram pela abstenção.

A Fepesp (Federação dos Professores do Estado de São Paulo), responsável pela articulação da mobilização, se manifestou, por meio de nota, exigindo valorização e respeito.