Surto de virose interdita duas creches em Franca

Um surto de virose suspendeu atividades em pelo menos duas creches em Franca. Crianças entre 4 anos e 5 anos e 11 meses apresentam quadro de diarreia e vômitos.

As duas unidades atingidas são o CCI (Centro de Convivência Infantil) Verde & Água, localizado na avenida Chafic Facury, no prolongamento do Jardim Ângela Rosa; e a Creche Escola Dr. Júlio Rodrigues — Estrela de Davi, na rua Geraldo Rodrigues de Souza, no Franca Polo Clube.

A Verde & Água atende 250 crianças, das quais 29 apresentaram problemas de saúde. Já a creche Júlio Rodrigues atende outras 250 crianças, das quais 11 apresentaram quadro viral.